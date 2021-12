Atari : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Atari S.A. s'est réunie le 30 novembre sous la présidence de Wade Rosen, Président Directeur Général et principal actionnaire d'Atari SA. Selon le décompte tenu par Caceis Corporate Trust pour le compte d'Atari, 981 actionnaires représentés possédaient 77.148.299 actions et 77.157.728 droits de vote sur les 306.027.429 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 25,21%, et donc plus du quart du capital ayant droit de vote.

L'Assemblée générale a été l'occasion pour Wade Rosen (Président Directeur Général), Philippe Mularski (Directeur financier) et Manfred Mantschev (Directeur de la division Blockchain) de présenter la nouvelle stratégie du Groupe, de commenter aux actionnaires présents les résultats du Groupe de l'exercice clos le 31 mars 2021, et de répondre aux questions posées lors de l'Assemblée.

L'ensemble des résolutions nécessaires à la bonne marche de la société a été approuvé. Les résolutions No7 et No18 ont été rejetées. En particulier, la société a pris acte de l'avis négatif exprimé par les actionnaires concernant la résolution No7 liée aux éléments de rémunération de Frédéric Chesnais, ancien dirigeant de la société, à raison de son mandat de Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021. Le Conseil d'administration de la société se réunira dans un délai raisonnable afin que la société tire les conséquences de ce rejet.

Wade Rosen a conclu la réunion de cette Assemblée en remerciant les actionnaires "pour leur fidélité et leur confiance".