Atari : résultat opérationnel courant de -1,1 ME au 1er semestre 2020-2021

Atari : résultat opérationnel courant de -1,1 ME au 1er semestre 2020-2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La stratégie du Groupe Atari est axée sur le développement du catalogue de jeux avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie ("Atari Games") et les jeux en monnaie réelle ("Atari Casino"), le développement de l'Atari VCS ("Atari VCS") et les projets connexes notamment sur le blockchain ("Atari Partners").

Pour le 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (1er avril au 30 septembre 2020), le groupe Atari a enregistré un chiffre d'affaires de 7,8 ME, à comparer à 10,7 ME pour le même semestre de l'exercice précédent. La croissance de l'activité jeux est masquée par le recul des activités de licence et le décalage du lancement de l'Atari VCS au 2nd semestre de l'exercice, ces deux activités ayant fait face aux difficultés logistiques (approvisionnements et transports) induites par la crise de la COVID-19.

L'Atari VCS ne contribue pas au compte de résultat du premier semestre car les livraisons des unités ont démarré après le 30 septembre 2020. A l'issue du lancement de l'Atari VCS en décembre 2020, les avis des clients sont très largement positifs à ce jour.

L'activité relative à l'Atari Token a démarré sur le semestre, elle a généré 0,3 ME en chiffre d'affaires et 0,2 ME en produits constatés d'avance au passif du bilan. L'accueil réservé à l'Atari Token, le développement rapide des "use cases" et l'évolution du cours de l'Atari Token sur les plateformes d'échange attestent du très bon démarrage et du potentiel de croissance de cette activité.

Le niveau de marge brute ressort à 80,6% du chiffre d'affaires de la période, contre 87,7% pour la période précédente, en ligne avec l'évolution du mix-produits.

Les principaux postes de charges restent en ligne avec les attentes du groupe et reflètent les efforts consentis pour le développement des 4 lignes d'acvivitéss. Les frais de 'R&D' recouvrent toujours les efforts dans les franchises Atari et RollerCoaster Tycoon, avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation/stratégie.

Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 1,5 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2020-2021, soutenant essentiellement l'activité jeux sur cette période. Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 2 ME et restent stables par rapport à l'exercice précédent.

Ainsi, le Groupe Atari a dégagé un résultat opérationnel courant de -1,1 ME au 1er semestre 2020-2021, à comparer à +0,7 ME au 1er semestre 2019-2020.

Les autres produits et charges financiers sont principalement liés à un ajustement de la juste valeur des titres Animoca, le résultat net de l'ensemble consolidé ressortant ainsi à -1,5 ME.

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 11,9 ME de créances commerciales de maturité à plus d'un an, celles-ci représentaient 12,1 ME au 31 mars 2020.

Les autres passifs courants enregistrent notamment 2,5 ME de produits constatés d'avance au titre des précommandes de l'Atari VCS. Cette somme est rapportée au chiffre d'affaires au cours du le 2nd semestre de l'exercice 2020-2021.

Perspectives 2020/2021

Le Groupe a aujourd'hui pour objectif de réaliser un résultat net positif sur l'exercice 2020-2021 (contre une progression de la profitabilité par rapport à l'exercice précédent) malgré le décalage de l'activité de licences et du lancement de l'Atari VCS induits par la crise sanitaire.

L'atteinte de cet objectif repose sur des hypothèses de livraison avant le 31 mars 2021 des unités de l'Atari VCS produites et de la conclusion des contrats de licence aujourd'hui en cours de négociation. Ces éléments pourraient toutefois être décalés au trimestre suivant, compte tenu de la situation sanitaire et des aléas inhérents à tout processus de négociation.