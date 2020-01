Atari : résultat opérationnel courant de +0,7 ME au 1er semestre 2019-2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 1er semestre de l'exercice 2019-2020 du groupe Atari s'est achevé le 30 septembre 2019 et les résultats provisoires ont été examinés par le Conseil d'administration du 8 janvier 2020.

La stratégie est axée sur le développement du catalogue de jeux avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie ("Atari Games") et les jeux en monnaie réelle ("Atari Casino"), le développement de l'Atari VCS ("Atari VCS") et les projets connexes notamment dans les blockchain ("Atari Partners").

Au 1er semestre de l'exercice, la mise en oeuvre de cette stratégie s'est accompagnée d'un renforcement des équipes opérationnelles, avec un effectif de 22 personnes à la fin de la période, à comparer à 20 au 30 septembre 2018.

Pour le 1er semestre clos le 30 septembre 2019, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 10,7 ME, à comparer à 10,8 ME pour le même semestre de l'exercice précédent. Le niveau d'activité reflète principalement une saisonnalité plus forte des revenus de licences sur le 2ème semestre, permettant en particulier de favoriser la mise en place de contenus dédiés à l'Atari VCS (lancement au dernier trimestre 2019-2020). Cette évolution est également due à un lancement plus important de nouveaux jeux au second semestre par rapport au premier semestre de l'exercice en cours.

Le niveau de marge brute, à 87,7% du chiffre d'affaires de la période contre 75% pour la période précédente, reflète l'évolution favorable du mix produits, l'exercice précédent ayant été marqué par une vente ponctuelle de produits physiques.

Les principaux postes de coûts sont en ligne avec les attentes du Groupe et reflètent les efforts consentis pour mettre en oeuvre une nouvelle accélération de la croissance en s'appuyant sur ses 4 branches d'activités. Les frais de 'R&D' recouvrent les investissements dans les franchises Atari et RollerCoaster Tycoon, avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie. Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 2 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2019-2020, reflétant un effort sur toutes les activités du Groupe. Les frais généraux et administratifs sont en progression de 0,4 ME au 30 septembre 2019, leur montant traduisant le développement de l'activité et le renforcement des équipes.

Les autres produits et charges d'exploitation n'enregistrent aucun mouvement au 30 septembre 2019. Au 30 septembre 2018, le montant net des autres produits et charges d'exploitation s'élevait à +0,5 ME et correspondait à la vente au profit de THQ Nordic de 2 franchises (Alone in the Dark et Act of War) non stratégiques pour Atari.

Dans ce contexte, le Groupe Atari dégage un résultat opérationnel courant de +0,7 ME au 1er semestre 2019-2020, à comparer à +2,2 ME au 1er semestre 2018-2019. Atari table sur une saisonnalité plus forte des activités de licences et le lancement de l'Atari VCS au 2ème semestre pour atteindre son objectif de croissance annuelle de la profitabilité.

Les autres produits et charges financières sont non récurrents et principalement liés à la cotation secondaire des actions Atari sur le segment First North du NASDAQ à Stockholm.

Le Groupe Atari utilise ses reports déficitaires et n'enregistre aucune charge d'impôt sur le semestre.

"Nous continuons d'investir sur le long-terme, avec une stratégie de croissance rentable portée par nos nouveaux jeux et la console Atari VCS", a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d'Atari. "Nos objectifs de croissance et de génération de trésorerie restent prioritaires, avec pour finalité l'accroissement de la valeur du portefeuille de jeux et de la marque Atari".

Les états financiers consolidés tiennent compte des impacts cumulatifs de la norme IFRS16 appliquée à compter du 1er avril 2019. Ainsi, les immobilisations corporelles enregistrent les droits d'utilisation relatifs aux contrats de location pour 2,5 MEUR, et les passifs locatifs liés à l'application de la norme IFRS 16 sont inclus dans les postes "Dettes financières non courantes" et "Dettes financières courantes" pour respectivement 2,3 ME et 0,3 ME.

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 4,9 ME de créances commerciales de maturité à plus d'un an, celles-ci représentaient 2,8 ME au 31 mars 2019.

Les autres passifs courants enregistrent notamment 2,5 ME de produits constatés d'avance au titre des précommandes de l'Atari VCS.

Perspectives 2019/2020

Sur la base de la saisonnalité attendue et des lancements du second semestre de l'exercice 2019-2020, le Groupe réitère ses objectifs, à savoir l'accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation du portefeuille de jeux et de la marque Atari.