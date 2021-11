Atari renouvelle la direction d'Atari Chain et adapte sa structure organisationnelle

(Boursier.com) — Atari SA et ses filiales, l'une des marques grand public et l'un des producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde, annoncent aujourd'hui la nomination de Matthew Burnett, succédant à Frédéric Chesnais, en tant qu'Administrateur et Directeur Général de la filiale Atari Chain Limited, qui gère les opérations liées à la crypto-monnaie d'Atari.

Matthew Burnett a obtenu une licence en finance de l'université d'État de l'Iowa, il a mené sa carrière dans le secteur de la gestion de patrimoine, travaillant pour des institutions telles que UBS et Bank of America Merrill Lynch, avant de fonder sa propre société éponyme. Matthew continuera également à occupier le poste de vice-président des opérations stratégiques pour Atari Inc..

Le Groupe Atari précise également que la structure organisationnelle de ses activités est la suivante : Wade J. Rosen, est président du conseil d'administration et directeur général ; Philippe Mularski est directeur financier ; Jean-Marcel Nicolai, directeur d'exploitation d'Atari Gaming, gère la division des jeux ; Michael Artz, directeur d'exploitation, gère l'Atari VCS ; Manfred Mantschev, directeur de la stratégie et du développement commercial, dirige la division Blockchain ; et Casandra Brown est directrice des licences.