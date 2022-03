Atari : projet de transfert sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Atari annonce un projet de transfert des titres sur Euronext Growth Paris. Le Conseil d'administration a ainsi décidé le 14 mars 2022 de soumettre à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 avril 2022 le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris. Ce projet vise à permettre à Atari d'être admise aux négociations "sur un marché plus approprié à la taille et à la capitalisation boursière de la Société, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels de la Société par rapport au marché réglementé". Atari considère qu'une cotation sur le segment Growth d'Euronext lui permettra de se recentrer sur ses opérations, tout en conservant une cotation sur un segment de marché reconnu. Si ce transfert est réalisé, Atari entend "maintenir ses relations avec ses actionnaires et investisseurs et bénéficier de l'attractivité des marchés financiers pour accompagner son développement".

Atari respecte les critères d'éligibilité requis dans le cadre de la procédure de transfert et qui doivent également être remplis au jour de la demande de transfert. Atari se conforme actuellement à ses obligations d'information sur Euronext, ajoute le groupe. Le transfert consiste à demander à Euronext la radiation des titres de négociations du marché Euronext et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Sous réserve de l'approbation du projet par les actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris SA, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles.

Atari restera soumis aux dispositions applicables en matière d'information permanente, qui s'appliquent également aux sociétés cotées sur Euronext Growth Paris. En outre, les dirigeants (et les personnes qui leur sont liées) de la Société demeureront soumis à l'obligation de déclarer les opérations qu'ils réalisent sur les actions et titres de créances de la Société. La Société attire l'attention sur le fait qu'il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth Paris une évolution de la liquidité du titre différente de celle constatée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'AG, soit au plus tôt le 20 juin 2022.