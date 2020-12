Atari : placement privé de l'ordre de 5 ME

(Boursier.com) — Atari annonce le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 5 ME par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé.

Les fonds seront levés principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne auprès d'un cercle restreint d'investisseurs.

La société a d'ores et déjà reçu des manifestations d'intérêt à participer à l'opération notamment de la part de la société Ker Ventures LLC pour un montant minimal de 0,6 ME en numéraire, de la société LR Interactive Holding pour un montant minimal de 1 ME en numéraire et de la société Nvizzio Creations Inc. pour un montant de l'ordre de 1ME par compensation de créances.

Les fonds levés permettront à Atari de financer le développement commercial de l'Atari VCS et de renforcer le développement de l'activité jeux.