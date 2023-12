Atari : perte nette semestrielle de -6,6 ME

(Boursier.com) — Pour le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a enregistré un chiffre d'affaires de 6,4 MEUR, contre 4,3 MEUR à la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires de la période intègre notamment la contribution de Nightdive Studios qui a été consolidée par intégration globale à compter du 11 mai 2023. Cette évolution représente une hausse de +46% à taux de change courant et de +50% à taux de change constant.

La marge brute de la période s'établit à 4,7 MEUR contre 3,3 MEUR sur la période précédente. Le résultat opérationnel courant de la période s'établit à -3,4 MEUR, contre -4,2 MEUR sur la période précédente. Les dépenses de Recherche & Développement sont passées de 2,3 MEUR à 3,3 MEUR, notamment sous l'effet de l'intégration de Nightdive et des amortissements associés sur le développement du jeu. Les frais de marketing et de vente sont passés de 0,3 MEUR à 0,5 MEUR, tandis que les frais généraux et administratifs ont diminué de 1,0 MEUR par rapport à la période précédente.

Le résultat opérationnel s'établit à -5,0 MEUR contre -5,2 MEUR après prise en compte d'une dépréciation de 1,3 MEUR sur certains jeux et de 0,3 MEUR de charges liées aux tokens tiers accordés aux détenteurs d'ATRI dans le cadre de la réclamation conclue en septembre 2023.

Le résultat net consolidé affiche une perte de -6,6 MEUR sur la période, contre une perte de -5,4 MEUR sur la période précédente. Le coût de la dette intègre notamment 0,6 MEUR d'intérêts courus sur les obligations convertibles émises au 1er juin 2023. Les autres charges financières incluent un impact négatif de 0,9 MEUR lié à l'amortissement des obligations convertibles

Le Groupe considère que la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie de croissance pourrait nécessiter des moyens de financement supplémentaires. "Compte tenu de son horizon de trésorerie incertain dans un contexte de transformation, la Société pourrait à terme conclure de nouvelles tranches de prêts d'actionnaires auprès d'Irata aux conditions du marché", écrit Atari.