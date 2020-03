Atari ouvre demain la prévente de sa crypto-monnaie : l'Atari Token

(Boursier.com) — Le Groupe Atari annonce le lancement de la première campagne de pré-ventes privées de l'Atari Token, réservées aux investisseurs qualifiés. L'Atari Token fera également l'objet d'une vente au public prévue pour le début de l'été 2020 dans les pays où les conditions réglementaires applicables le permettent.

Cette première pré-vente débutera à compter du 30 mars 2020 pour une durée de quelques jours. Une série de campagnes de pré-ventes privées ponctuelles se dérouleront dans les prochains mois. Durant ces campagnes l'Atari Token peut être acquis en utilisant des crypto-monnais standard : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.

Frédéric Chesnais, Directeur Géneral d'Atari commente : Une nouvelle phase s'ouvre pour les ambitions d'Atari d'établir l'Atari Token comme une crypto-monnaie de référence dans son domaine d'activité du divertissement interactif, en continuant de travailler pour atteindre une utilisation la plus large possible de l'Atari Token .

L'Atari Token est une crypto-monnaie destinée à une utilisation la plus large possible. Atari a pour objectif de développer progressivement l'adoption et les cas d'utilisation de l'Atari Token à travers l'écosystème du divertissement interactif et des initiatives blockchain. Les premières utilisations de l'Atari Token sont prévues dans les domaines d'activité du Groupe : casinos en crypto-monnaie, jeux vidéos ou jeux en blockchain.

Licence non-exclusive au Groupe ICICB

Dans cette perspective, une licence non-exclusive a été consentie au Groupe ICICB pour lancer un casino en ligne qui acceptera les crypto-monnaies, dont l'Atari Token.

Ce site de jeux en ligne offrira à terme les jeux de casino les plus populaires, dont des jeux Atari ; les détails seront annoncées lors du lancement. L'Atari Token sera émis par Atari Chain, Ltd (Gibraltar), une société détenue à parité entre Atari et le Groupe ICICB. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l'Atari Token. L'Atari Token pourra également être utilisé pour le jeu blockchain 'The Sandbox', développé par TSB Gaming, une filiale d'Animoca Brands, un partenaire d'Atari. Dans ce cadre, le Groupe Atari a consenti une licence à TSB Gaming pour la création d'un univers Atari au sein du jeu 'The Sandbox', univers au sein duquel l'Atari Token pourra être utilisé. Enfin, Atari travaille sur l'intégration de l'Atari Token dans les jeux PC d'Atari ainsi que ceux d'autres développeurs de jeux PC.