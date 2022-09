Atari : OPA en vue ?

(Boursier.com) — La cotation des actions Atari est suspendue ce vendredi sur Euronext Growth Paris, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis.

Une déclaration relayée par l'Autorité des marchés financiers lève dès maintenant le mystère. Ainsi, par courrier reçu le 23 septembre 2022, la société de droit américain (Etat du Colorado) Irata LLC a modifié sa déclaration d'intention comme suit : "La société Irata LLC déclare : M. Wade J. Rosen agit seul et envisage de poursuivre des acquisitions d'actions d'Atari selon les conditions des conditions de marché ; M. Wade J. Rosen envisage désormais d'acquérir le contrôle d'Atari ; Dans ce cadre, des discussions sont en cours entre Irata LLC et Atari concernant un possible projet d'offre publique volontaire qui serait déposé par Irata LLC sur les titres Atari non déjà détenus par Irata LLC. Irata LLC précise que les discussions en cours n'ont pas encore abouti et qu'elle informera l'AMF et le marché dès qu'un accord relatif à une telle offre aura été trouvé. Le projet de prise de contrôle d'Atari par M. Wade J. Rosen s'inscrit dans sa volonté de soutenir la stratégie d'Atari".

Le reste de la déclaration d'intention publiée précédemment reste inchangé.

La précédente déclaration d'intention remonte au début du mois d'avril. Irata LLC avait franchi en hausse fin mars les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Atari, pour détenir 21,37% du capital et 21,18% des droits. Wade J. Rosen déclarait alors agir seul et envisager de poursuivre des acquisitions d'actions Atari selon les conditions de marché, mais ne pas envisager d'acquérir le contrôle d'Atari. Il disait aussi soutenir le transfert de l'émetteur vers Euronext Growth.

Atari capitalise actuellement un peu moins de 50 millions d'euros en bourse, en baisse de 64% depuis le début de l'année.