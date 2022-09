Atari : OPA à 0,19 euro par action de Wade Rosen et Irata LLC

(Boursier.com) — Atari , son PDG Wade Rosen et Irata LLC, société contrôlée par ce dernier, annoncent la conclusion, le 25 septembre 2022, d'un accord en vue du dépôt par Irata d'une offre publique d'achat amicale visant les actions Atari, à un prix de 0,19 euro par action Atari. Le Conseil d'administration d'Atari a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée, qui viendrait soutenir la stratégie d'Atari. L'offre permettrait également aux actionnaires d'Atari qui le souhaitent d'obtenir une liquidité immédiate avec une prime sur le cours de bourse. Le prix de l'offre valorise 100% des titres de la Société à 72,7 ME et fait ressortir une prime de 45,6% sur le cours de l'action Atari à la clôture du marché le 22 septembre 2022 et de, respectivement, 39,9%, 39,2% et 30,0% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action Atari au cours des 30, 60 et 90 derniers jours de bourse. A l'issue de l'offre, Irata n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Atari ni de demander leur radiation de la cotation.

Le projet d'offre s'inscrit dans la volonté d'Irata et de Wade Rosen de soutenir le développement d'Atari en acquérant de façon amicale et volontaire le contrôle de la Société afin de soutenir sa stratégie visant à étendre l'écosystème d'Atari dans ses quatre activités : jeux, hardware, licence et blockchain. Ce projet démontre l'engagement de Wade Rosen dans la stratégie d'Atari, dans la continuité des efforts de transformation engagés depuis sa prise de fonctions en 2020. En outre, Wade Rosen continuera de travailler en étroite collaboration avec les équipes en place pour accompagner Atari dans l'exécution de sa stratégie. L'offre ne devrait pas avoir d'impact sur les effectifs ni sur la gouvernance de la Société. L'offre vise en outre à offrir une opportunité de liquidité aux actionnaires dans un contexte de marché instable. L'offre sera financée par les fonds propres d'Irata et sans recours à un financement externe. Irata détient directement et indirectement, 21,37% du capital et 21,18% des droits de vote de la Société.

Le projet d'offre vise l'ensemble des actions Atari non détenues directement ou indirectement par Irata à la date de clôture de l'offre (à l'exclusion des actions auto-détenues et des actions gratuites dont la période d'acquisition et/ou de conservation expire postérieurement à la clôture de l'offre), soit environ 78,63% du capital et 78,82% des droits de vote. L'offre est donc libellée à un prix de 0,19 euro par action Atari.

L'offre sera caduque dans le cas où Irata ne détiendrait pas, seul ou de concert, un nombre d'actions Atari représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. L'offre ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ni à aucune autre condition. Par ailleurs, Irata n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où, à la clôture de l'offre, les actionnaires minoritaires ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'Atari. Il est prévu que son dépôt intervienne dans les prochains jours.

Le Conseil d'administration d'Atari a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'offre et a approuvé la signature de l'accord avec Irata. Le Conseil a mis en place un comité ad hoc composé majoritairement de membres indépendants qui supervisera les travaux de l'expert indépendant et formulera ses recommandations concernant l'offre après un examen approfondi de ses termes et conditions, en vue de la remise par le Conseil d'administration d'un avis motivé. M. Wade Rosen ne participera pas aux travaux du comité ad hoc et s'abstiendra de prendre part aux décisions du Conseil d'administration et de prendre toutes mesures pour le compte d'Atari en relation avec cette opération. Sur recommandation du comité ad hoc et après revue de plusieurs propositions d'intervention, le cabinet Sorgem Evaluation représenté par Thomas Hachette a été désigné en tant qu'expert indépendant pour émettre une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre. Sur la base du rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'administration d'Atari émettra, sur recommandation du comité ad hoc, un avis motivé sur l'offre ainsi que ses conséquences pour Atari, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de l'expert indépendant, seront rendus publics dans la note en réponse préparée par la Société et visée par l'AMF.

L'accord entre Atari et Irata contient par ailleurs des stipulations standards dans le cadre d'une offre publique amicale.