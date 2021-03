Atari : nouvelle flambée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les séances se suivent et se ressemblent pour Atari en cette mi-mars. Dans de gros volumes, le titre de la société de divertissement interactif et de licences multiplateforme bondit encore de 14% à 0,6 euro, au plus haut depuis le printemps 2018. Plus de 18,5 millions d'actions ont encore été négociées peu avant 16 heures, soit près de 6,4% du capital !

Atari reste porté par ses dernières annonces, dont un accord de licence avec le Groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari et un partenariat avec RTFKT pour créer une série limitée de NFT (non-fongible tokens) axés sur la mode sur le thème du groupe.