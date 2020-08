Atari : nouvel exercice bénéficiaire

(Boursier.com) — Malgré la crise et le décalage de lancements (jeux, Atari VCS), Atari est parvenu à faire progresser sa rentabilité opérationnelle sur l'exercice 2019-2020. Sur la période, le groupe a réalisé un résultat opérationnel de 2,9 millions d'euros (+15,2%) pour un chiffre d'affaires consolidé de 24 ME, en croissance de 16,5% à taux de change courant et 10,2% à taux de change constant. Le taux de marge brute ressort à 90% du chiffre d'affaires contre 81,1% au titre de l'exercice précédent. Enfin, le bénéfice net consolidé part du Groupe ressort à +2,3 ME, à comparer à +2,7 ME au titre de l'exercice précédent.

Les capitaux propres s'élèvent à 28,1 ME au 31 mars contre 22,2 ME fin mars 2019, renforcés principalement par le résultat net de l'exercice et une augmentation de capital de 3,2 ME destinée à accélérer le développement de nouveaux jeux avec des studios partenaires.

Pour 2020-2021, tout comme pour les précédents exercices, l'objectif financier reste l'accroissement de la profitabilité avec pour priorité la valorisation de la marque Atari et du portefeuille de jeux. Compte tenu de la pandémie, les activités de licences et la profitabilité du 1er semestre seront plus faibles que sur l'exercice précédent, l'essentiel des efforts étant porté sur les activités de jeux en ligne et la crypto-devise Atari Token.