Atari : marque une pause après son envolée d'hier

Atari : marque une pause après son envolée d'hier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari qui a bondi de 21% hier mardi, consolide sur les 0,24 euro aujourd'hui en Bourse de Paris, après avoir fait état de plusieurs annonces dont le lancement attendue de la version mobile du jeu de musique AVICII au 2ème trimestre 2020, qui suivra les jeux récemment annoncés "Mob Empire" et "Atari Combat : Tanks & Puzzles".

Atari a délivré par ailleurs quelques éléments aux investisseurs et a annoncé la production de 500 premières unités de l'Atari VCS pour fin mars / début avril... En outre, le groupe a fait état de la signature d'un accord pour le lancement de l'Atari Token à la suite de la résiliation de la licence avec Infinity Networks.

Enfin, Atari a annoncé la signature d'un accord de licence de 5 ans pour un casino en ligne utilisant les cryptodevises, assorti d'un minimum garanti de 7,5 ME sur 3 ans au bénéfice d'Atari...

Opération en cours

Rappelons que le groupe a lancé une augmentation de capital le mois dernier, en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), d'un montant de 3,59 millions d'euros par l'émission de 12.805.823 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,28 euro.

Le montant de l'émission pourra être porté à 4,12 ME, correspondant à l'émission de 14.726.696 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial.

Ker Ventures, société détenue à 100% par Frédéric Chesnais, PDG d'Atari, possédant 18,38% du capital de la société a indiqué souscrire à titre irréductible à hauteur de 1 million d'actions soit environ 0,28 ME et un investisseur institutionnel a consenti une garantie à hauteur de 0,2 ME. L'ensemble de ces intentions représente plus de 75% de l'augmentation de capital envisagée.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe et a pour objectif de financer le lancement de jeux par compensation de créances pour 2,25 ME, elle permettra dans le même temps de renforcer les budgets alloués au marketing de l'Atari VCS pour un montant de 0,5 ME.

La période de souscription se termine demain soir...