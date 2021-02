Atari : LR Interactive Holdings a transféré ses titres à Irata

Atari : LR Interactive Holdings a transféré ses titres à Irata









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 février, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de franchissement de seuils suivantes, intervenus le 9 février :

- la société de droit américain LR Interactive Holdings, LLC a déclaré, avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Atari et ne plus détenir aucune action Atari ; et

- la société de droit américain Irata LLC, a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société Atari, et détenir individuellement 50.509.252 actions atari représentant autant de droits de vote, soit 16,94% du capital et 16,91% des droits de vote de cette société.

Ces franchissements de seuils résultent du transfert de l'ensemble des actions Atari détenues par la société LR Interactive Holdings au profit de la société Irata LLC dans le cadre d'une réorganisation interne des actifs.