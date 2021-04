Atari : le titre s'enflamme après les dernières annonces

(Boursier.com) — Ça bouge à la tête d'Atari. Le groupe annonce que Wade J.Rosen, actuellement président du Conseil d'administration, prend le poste de directeur général à compter de ce jour. La société annonce également la création de 2 divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain. Frédéric Chesnais, actuel Directeur général, sera en charge de l'activité de Licences et d'Atari Blockchain.

La division Jeux d'Atari, qui comprendra tous les actifs non inclus dans la Blockchain Division, sera axée sur les jeux, et plus particulièrement sur le marché en expansion des jeux rétro. Sur le plan financier, Atari donnera la priorité à une croissance incrémentale à long terme et à une génération de trésorerie durable. Pour ce faire, Atari se concentrera sur trois piliers clés pour la division Gaming : les jeux, la VCS et les licences.

Tous les produits et services liés à l'activité Blockchain seront regroupés au sein de la division Atari Blockchain, focalisée sur les immenses possibilités offertes par les crypto-devises et les jeux adaptés à la blockchain. Compte tenu du lancement de l'Atari Token, l'objectif principal de cette division sera la poursuite du développement de l'Atari Token par le biais de nouveaux cas d'usages et son intégration dans l'écosystème Atari (comme moyen de paiement à l'intérieur de la VCS et des jeux blockchain Atari, ainsi que dans des jeux développés par des tiers ou au sein d'applications comme Opensea.io, Sandbox ou Decentraland). Atari continuera d'évaluer des opportunités dans les jeux blockchain, les NFTs et les mondes virtuels en ligne basés sur la blockchain. La création de cette division est faite avec effet au 1er avril 2021.

L'activité Blockchain bientôt cotée ?

Dans le cadre de cette initiative, Atari étudie, parmi plusieurs options, la possibilité de structurer cette division en tant qu'entité autonome en vue d'une possible scission au profit des actionnaires d'Atari au travers de la cotation de cette nouvelle entité. A la date du présent document, il ne peut être assuré que la scission potentielle se produira, ce qui nécessiterait par ailleurs la poursuite de l'analyse du modèle d'affaires, l'approbation des autorités de réglementation boursière, l'approbation des actionnaires d'Atari lors d'une assemblée générale, ainsi que la confirmation de l'application du régime fiscal de faveur des scissions et, en fonction d'un certain nombre d'aspects techniques, au moins 12 mois de travaux supplémentaires.

Le Groupe confirme enfin son objectif de réaliser un résultat net positif sur l'exercice 2020-2021 malgré le décalage de l'activité de licences et du lancement de l'Atari VCS induits par la crise sanitaire.

L'action s'enflamme

Le marché réagit logiquement à ces annonces qui entretiennent la spéculation sur le dossier et notamment sur la branche dédiée à la Blockchain. Dans d'énormes volumes, le titre s'envole de plus de 20% à 0,94 euro à la mi-journée à Paris. Outre sa marque, les actifs intangibles du groupe sont nombreux avec une valorisation à priori sensiblement supérieure à celle actuelle de la société, explique Midcap Partners. En attendant d'établir un curseur plus précis sur ce point, le broker réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif désormais 'sous revue'.