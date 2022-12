Atari : Le résultat opérationnel courant du S1 s'établit à -4,2 ME

(Boursier.com) — La marge brute d'Atari est restée stable à 3,3 ME au S1. Cette évolution provient principalement de la suspension des contrats de fabrication existants de la VCS décidée dans le cadre de la révision de la stratégie Hardware du Groupe.

Le résultat opérationnel courant de la période s'établit à -4,2 ME, contre -2,8 ME au 1er semestre de l'exercice précédent. Les frais de 'R&D' et de Marketing ont reculé de 1,5 ME sur la période, traduisant les efforts du Groupe pour améliorer la rentabilité de son activité Jeux. L'augmentation des frais généraux et administratifs à 4,9 ME reflètent les coûts de transformation et de réorganisation, notamment les frais juridiques et les charges de personnels consécutifs à la réorganisation des équipes.

Le résultat opérationnel de la période ressort à -5,2 ME, impacté notamment par une reprise de provision sur litiges de 0,9 ME, des ajustements concernant des royalties enregistrées l'exercice précédent pour 0,5 ME, et d'autres produits pour un montant total de 0,7 ME. Ces produits sont compensés par ailleurs par une dépréciation de 1,6 ME sur les stocks de VCS, une dépréciation de 0,5 ME sur un portefeuille de crypto-monnaies, une dépréciation de 0,6 ME sur les Jeux, des provisions pour litiges de 0,1 ME et 0,5 ME de dépréciations sur un contrat de fabrication de produits Hardware.

Les capitaux propres du Groupe ont augmenté de 4,4 ME à 12,9 ME en liaison avec le produit de l'augmentation de capital d'avril 2022 pour un montant total de 12,5 ME et l'affectation d'une partie des coûts de l'augmentation de capital sur la prime d'émission pour 0,6 ME.

Au 30 septembre 2022, le groupe dispose d'une trésorerie nette de 2,5 ME, contre 0,6 ME au 31 mars 2022. Les dettes financières sont composées de prêts d'actionnaires pour un montant total de 2,5 ME, compte tenu d'un remboursement partiel par compensation de créances dans le cadre de l'augmentation de capital pour un montant de 2,9 ME. Les prêts étant libellés en Dollars US, les dettes financières enregistrent un effet de change de +0,4 ME.

ACTIFS DIGITAUX DÉTENUS

Les actifs digitaux détenus par la Société sont enregistrés en immobilisations incorporelles et comprennent :

972 parcelles de terrains dans le metaverse The Sandbox - Ceux-ci sont enregistrés au coût historique à zéro compte tenu de l'absence de marché actif au moment de leur attribution. Compte tenu de la forte volatilité de ces actifs (dont la valeur évolue en fonction notamment de l'environnement des cryptomonnaies) et d'un marché peu liquide pour les actifs de grande taille, il est difficile d'attribuer une valeur agrégée à ces actifs (bien que des indications publiques soient disponibles sur certaines places de marché) ;

259 millions ATRI token - Compte tenu de la fin de l'ancienne joint-venture Atari Chain, Ltd, Atari n'a pas l'intention de vendre les tokens ATRI détenus, ni de poursuivre en aucune manière leur développement. Atari n'anticipe pas de revenus potentiels qui seraient générés par ces token ATRI, et susceptibles d'impacter les comptes consolidés. Dans les états financiers, les tokens ATRI ne sont valorisés uniquement lorsqu'ils sont vendus ou alloués ;

A ce titre 58 millions de tokens ATRI, correspondant principalement aux bonus attribués mais non effectivement versés à certains salariés du Groupe lors de la décision du Conseil d'administration en date du 14 juillet 2020, sont reconnus au bilan dans les actifs incorporels pour un montant de 0,3 ME. Tous les autres tokens ATRI détenus par Atari ne sont pas valorisés dans les comptes ;

Un portefeuille de plusieurs crypto-monnaies reçues par la Société dans le cadre d'opérations de swap et de son activité Blockchain (vente de NFTs) pour un montant de 0,8 ME.

Atari n'a par ailleurs pas l'intention de céder ses actifs digitaux, ATRI Token et parcelles de terrains Sandbox, au cours des douze prochains mois.

APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ D'EXPLOITATION

La société a procédé à une revue de son risque de liquidité sur la base de prévisions établies pour ses quatre lignes de métiers : Jeux, Hardware, License et Blockchain. Ces prévisions reposent sur des hypothèses dont le calendrier de réalisation demeure incertain, notamment en ce qui concerne le développement dans des activités nouvelles et volatiles notamment dans la Blockchain et dont le succès n'est pas garanti, notamment dans les Jeux et le Hardware. Tout retard rencontré dans le développement de ces nouvelles activités ou la sous-performance dans ces nouvelles initiatives pourraient modifier la génération de chiffre d'affaires et par conséquent créer des besoins de liquidité et des recours à des financements externes.

Dans un contexte macro-économique incertain pour les jeux-vidéos et la blockchain, la Société considère que l'implémentation de sa nouvelle stratégie de croissance pourrait nécessiter de nouveaux financements. Compte tenu de son horizon de trésorerie incertain, la Société pourrait le moment venu conclure avec Irata de nouvelles tranches de prêts d'actionnaires à des conditions de marché et lui permettant de faire face à certaines échéances court terme (le Groupe bénéficie du soutien de son actionnaire de référence IRATA LLC, formalisé par écrit, jusqu'en septembre 2023) et / ou, recourir à de nouveaux financements dans des modalités et calendrier à définir (y compris le cas échéant par appel au marché), pour répondre aux besoins de financement futurs et refinancer la dette de la société.

PERSPECTIVES

Dans la seconde moitié de l'exercice, Atari entend se concentrer sur l'exécution de sa stratégie de transformation, et poursuivre ses efforts, sur l'ensemble de ses quatre lignes de métiers :

Jeux - Poursuivre le lancement de nouveaux jeux premiums, s'appuyant sur le large catalogue de propriétés intellectuelles du Groupe. La collaboration d'Atari avec FIG Publishing, Inc, membre de l'écosystème Republic, visant à co-produire certains nouveaux jeux en développement devrait débuter au cours du premier trimestre de l'année calendaire 2023 ;

Hardware - Implémentation de la nouvelle stratégie commerciale de la console VCS, le lancement d'une stratégie hardware complémentaire, en partenariats et sous accords de licences ;

Licence - Poursuite du développement de nouvelles opportunités de licence dans de nouvelles verticales et géographies avec le soutien d'une agence spécialisée dans la licence de marque ;

Blockchain - Poursuite du développement de l'écosystème et communauté Web 3.0 d'Atari X, comprenant de nouveaux partenariats et collaborations ainsi que de nouvelles ventes de NFTs.

Il est à ce stade trop tôt pour attendre que la stratégie de transformation ait un impact significatif sur le chiffre d'affaires ou la rentabilité du Groupe. Dans un environnement macroéconomique difficile, à la fois dans les jeux vidéos et la blockchain en général, Atari entend poursuivre la transformation de ses opérations sur ses quatre lignes de métiers.

Point sur le nouveau projet de token

Atari a communiqué en avril 2022 son intention d'étudier la création d'un nouveau token qui viendrait servir le développement de son écosystème. Ce projet demeure encore à un stade préliminaire de son développement et Atari entend considérer avec attention les diverses options de structuration de son projet, en tenant compte également des enjeux réglementaires, de l'évolution de l'environnement de marché blockchain, pour répondre aux attentes de sa communauté de fans et de partenaires. De nouvelles annonces concernant ce projet pourraient être faites au cours du prochain exercice.