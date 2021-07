Atari : le changement de stratégie d'Atari Gaming impactera les comptes

Atari : le changement de stratégie d'Atari Gaming impactera les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari annonce la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie pour Atari Gaming, la division regroupant les jeux, la VCS et les licences, visant en particulier "à consacrer de nouvelles ressources au développement de jeux premium à plus forte valeur ajoutée". Cette évolution de la stratégie a été entérinée par le Conseil d'administration du 1er juillet qui a procédé à une revue générale approfondie des actifs et opportunités de la division Atari Gaming. Pour Wade J. Rosen, PDG et principal actionnaire du groupe : "Notre intention, dans toutes les expériences de jeu que nous proposons, est de fournir d'intenses moments de divertissement dans des jeux intuitifs et accessibles à tous. C'est l'essence même d'Atari et ce qui lie notre histoire à notre avenir. À cette fin, nous pensons que le jeu premium est plus représentatif de ce type d'expérience de jeu et de l'ADN d'Atari".

"Malgré cette nouvelle orientation vers les jeux premium, nous restons déterminés à faire croître et à développer nos jeux free-to-play à succès actuellement sur le marché. Ces changements auront un impact sur nos résultats 2020/21 et généreront une dépréciation de 5 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2021. Cette réorientation donnera à Atari une opportunité unique de faire le lien entre le passé et le futur des jeux vidéo, et je suis impatient de mettre en oeuvre ces changements", ajoute le dirigeant.

Atari entend faire évoluer son portefeuille de jeux vidéo sur les jeux premium pour consoles et pour PC. Alors que l'environnement concurrentiel et marketing pèsent sur le modèle économique des jeux gratuits (free-to-play), cinq jeux gratuits vont être arrêtés ou cédés (RCT Story, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf, Atari Combat: Tank Fury). Les jeux à succès disposants d'un parc clients fidèles ne sont pas concernés.

Dans le domaine des jeux premium, Atari entend s'appuyer sur son catalogue de 200 jeux propriétaires pour constituer un solide pipeline de jeux payants sur toutes les plateformes. Des premiers titres sont en cours de développement et les premières sorties sont prévues pour l'exercice 2021/22. Cette offre viendra progressivement renforcer les contenus proposés sur l'Atari VCS dont le déploiement commercial est en phase d'accélération.

Pour allouer efficacement ses ressources à la réussite de cette nouvelle stratégie, Atari a décidé de se désengager de l'activité d'Atari Casino en Afrique en exploitation directe. Pour ce qui est de l'activité des shows TV, le Groupe a pris la décision de se concentrer sur l'exploitation sous forme de licences et par conséquent d'enregistrer une dépréciation additionnelle sur les actifs correspondant aux shows TV produits par Atari dans le passé.

A l'approche de l'arrêté des comptes de l'exercice 2020/21, la revue globale des jeux et activités secondaires résultant de la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie va générer une dépréciation d'environ 5 millions d'euros. En conséquence, Atari retire ses prévisions de résultat net positif pour l'exercice 2020/21. Hors impact comptable de ces dépréciations liées à l'évolution de la stratégie, le résultat net consolidé 2020/21 aurait été positif, comme anticipé dans le communiqué du 6 avril 2021. Les résultats annuels de l'exercice 2020/21 seront publiés au plus tard le 31 juillet.