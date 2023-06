Atari : l'offre d'obligations convertibles a été entièrement souscrite

(Boursier.com) — Atari confirme avoir levé 30 millions d'euros avec son émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles à échéance 2026, portant un coupon de 6,50%.

L'Offre a été entièrement souscrite au cours du délai de priorité. Dans le cadre de l'Offre, Irata, actionnaire de la Société à hauteur de 27,73% détenue par le PDG Wade Rosen, a souscrit à 195.163 398 sur les 200 millions d'Obligations Convertibles émises, correspondant à 97,58% du montant total de l'Offre (environ 16,3 ME par compensation de créances et 12,9 ME en espèces).

Le prix de souscription des Obligations Convertibles dans le cadre du délai de priorité a été fixé à 0,15 euro par titres. L'admission aux négociations des Obligations Convertibles sur Euronext Growth a été demandée pour le 5 juin 2023.