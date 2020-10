Atari : l'Atari Token va coter !

(Boursier.com) — Atari a conclu un partenariat avec Bitcoin.com Exchange pour la vente publique et la cotation de l'Atari Token (ATRI).

La vente publique se déroulera début novembre 2020, les détails seront annoncés dans les semaines à venir par Bitcoin.com Exchange. Pour mémoire, l'Atari Token peut être acheté exclusivement avec les cryptomonnaies suivantes : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.

"La vente publique et la cotation constituent une étape importante pour le project blockchain d'Atari, assurant de la liquidité pour les détenteurs de tokens, et ouvrant la route pour de futurs collaborations et le développement de l'écosystème Atari blockchain", se félicite le Français.

Atari a récemment conclu de nouveaux partenariats pour continuer le développement, déployer les cas d'utilisation opérationnels et amplifier l'adoption de l'Atari Token à travers l'écosystème du divertissement interactif et de la blockchain. Les premiers cas d'utilisation sont développés dans des domaines dans lesquels le Groupe est déjà actif : casinos utilisant des cryptomonnaies, jeux vidéos, et jeux blockchain.

La vente publique est effectuée par Atari Chain, Ltd, filiale d'Atari SA, détenue à parité avec le Groupe ICICB et basée à Gibraltar. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l'Atari Token.

Lors du premier tour de pré-ventes 74,19 BTC ont fait l'objet de transactions sur la plateforme soit, sur la base d'une valeur unitaire de l'Atari Token de 0,08 $US et du cours du Bitcoin à cette date, une contrevaleur de 514 K$SD. Cette levée avait été majoritairement réalisée auprès des partenaires et avait pour objectif essentiel de valider le fonctionnement de la plateforme, de l'interface utilisateur et de l'intégralité du système de back-office. Atari Chain a clôturé son second tour de ventes privées, levant 1 M$ au même prix de 0,08 $US auprès de tiers et du partenaire ICICB. Le montant maximal de la vente a été atteint. Le troisième tour est actuellement ouvert et se clôturera avant le début de la vente publique.