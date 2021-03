Atari : incroyable fin de semaine

(Boursier.com) — Atari reste recherché en cette fin de semaine. Dans d'énormes volumes, le titre de la société de divertissement interactif et de licences multiplateforme s'envole de 18% à 0,545 euros après avoir déjà flambé de 12% hier. Plus de 22 millions d'actions ont déjà été négociées ce vendredi, soit environ 7,6% du capital ! L'action renoue avec ses niveaux de juillet 2018.

Atari a annoncé hier matin avoir conclu un accord de licence avec le Groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari... Selon cet accord, les premiers hôtels seront construits dans une sélection de lieux en dehors des États-Unis : Dubaï, Gibraltar et l'Espagne seront les premiers pays à accueillir des hôtels Atari. Selon les dispositions de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels. En outre, ICICB s'est engagé à verser à Atari un montant de 0,5 million de dollars au titre de consulting fees et d'une avance non remboursable. Atari se réserve les droits pour le développement d'hôtels similaires aux États-Unis et dans le monde entier.

Atari s'est par ailleurs associé à RTFKT pour créer une série limitée de NFT (non-fongible tokens) axés sur la mode sur le thème du groupe. "La première collaboration est une basket Atari unique en son genre qui, en plus d'être une oeuvre d'art incroyable et un objet de collection précieux, sera également disponible pour être utilisée dans les jeux blockchain multi-joueurs, notamment Decentraland, The Sandbox et le futur Atari Metaverse", explique Atari. Le premier produit de la série est l'Atari Sneaker "OG Edition" dont un seul exemplaire est disponible aux enchères sur SuperRare. Atari et RTFKT collaborent avec six artistes pour développer des versions supplémentaires de la sneaker, toutes inspirées de jeux Atari emblématiques. Seuls 50 exemplaires de chaque design seront vendus et ne seront plus jamais frappés.

