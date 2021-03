Atari : grimpe encore !

(Boursier.com) — Atari grimpe encore en bourse de 8% à 0,445 euro, alors que le groupe a annoncé avoir conclu un accord de licence avec le Groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari... Selon cet accord, les premiers hôtels seront construits dans une sélection de lieux en dehors des États-Unis. Dubaï, Gibraltar et l'Espagne seront les premiers pays à accueillir des hôtels Atari. L'accord de licence a été conclu avec le groupe ICICB, un groupe de holding multinational, au portefeuille d'activités diversifiées, qui est présent sur la majorité des marchés de premier ordre dans le monde. Cet accord avec le groupe ICICB s'ajoute à l'accord de licence de janvier 2020 déjà conclu avec le groupe GSD et couvrant huit villes des États-Unis.

Selon les dispositions de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels. En outre, ICICB s'est engagé à verser à Atari un montant de 0,5 million de dollars US au titre de consulting fees et d'une avance non remboursable.

Atari se réserve les droits pour le développement d'hôtels similaires aux États-Unis et dans le monde entier... Une démarche attendue et saluée par Midcap Partners qui a revalorisé le dossier de 0,5 à 0,7 euro en recommandant le titre à l'achat.