Atari : Frédéric Chesnais précise ses participations

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 août à l'AMF, Frédéric Chesnais a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi, le 26 juillet, indirectement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Atari. Il détient, à cette date et à ce jour, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Ker Venture LLC qu'il contrôle, 10.825.692 actions Atari représentant autant de droits de vote, soit 3,62% du capital et 3,61% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atari sur le marché et hors marché. A cette occasion, la société Ker Venture LLC a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils. Elle détient 1,02% du capital.