Atari flambe après les dernières annonces

(Boursier.com) — Atari est encore une fois très entouré en ce milieu de semaine. Dans des volumes pour le moins étoffés (plus de 7,9 millions de pièces ont déjà changé de mains, soit environ 2,63% du capital), le groupe de divertissement interactif s'adjuge 8% à 0,44 euro. Il a annoncé hier soir un investissement stratégique de 3,5 millions de dollars dans Antstream Limited, plate-forme de cloud-gaming, et une option d'achat des actifs de Mobygames, y compris le site Web et la base de données Mobygames. Pour Midcap Partners, ces deux opérations illustrent la volonté de la société de se développer sur l'écosystème du retro-gaming, environnement sur lequel elle est pleinement légitime grâce à la qualité de sa marque et de ses nombreuses franchises de jeux vidéo.

En outre, Atari a conclu la vente de certaines parcelles de terrain NFTs dans le jeu vidéo The Sandbox à un tiers, et a ainsi reçu un paiement en numéraire de 4,3 M$. Si le nombre de terrains virtuels n'a pas été précisé, Midcap Partners indique qu'il s'agit sans doute d'une part significative des terrains détenus dans ce métaverse qui ont été cédés. Le broker est à l''achat' sur le dossier avec une cible de 0,7 euro.

