Atari : exercice de l'option d'achat de 10 millions d'actions consentie par Ker Ventures à Wade J. Rosen

(Boursier.com) — Atari a été informée que l'option accordée par Ker Ventures, LLC à Wade J. Rosen Revocable Trust portant sur 10 millions d'actions a été exercée en date du 11 novembre 2020 au prix de 0,4050 euro par action. Les transferts interviendront dans les prochains jours et feront l'objet des formalités de déclaration conformément à la réglementation applicable. L'opération conclut la transaction entre Ker Ventures et Wade J. Rosen Revocable Trust présentée le 24 mars 2020. A l'issue de cette opération Wade J. Rosen Revocable Trust détiendra 16,90% du capital d'Atari sur une base non diluée (15,86% sur une base diluée) et Ker Ventures détiendra 6,95% du capital d'Atari sur une base non diluée (10,04% sur une base diluée).