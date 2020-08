Atari étend son partenariat avec Animoca Brands

(Boursier.com) — Le Groupe Atari annonce une extension importante de son partenariat existant avec Animoca Brands (" Animoca Brands"), un des leaders dans le domaine de l'entertainment avec une spécialisation dans le domaine des jeux blockchain et la gamification. En décembre 2018, Atari avait signé un contrat de licence avec Animoca Brands pour développer des versions blockchain de ses jeux mobiles RollerCoasterTycoon Touch et Goon Squad.

Compte tenu du démarrage du monde virtuel The Sandbox par Animoca Brands (avec un lancement plus large prévu au cours du quatrième trimestre calendaire 2020), Atari et Animoca Brands ont convenu d'étendre leur collaboration, le contrat de licence (hors Chine) incluant désormais 15 nouveaux titres issus du catalogue Atari (dont les jeux phares Centipede, Pong, Breakout, Asteroids et Missile Command). Animoca Brands pourra développer et publier des versions blockchain de ces jeux, qui incluront des jetons non-fongibles (NFT).

La durée de l'accord s'étend jusqu'au 31 janvier 2025. En contrepartie de la licence de développement et de publication des jeux, Animoca Brands verse à Atari sur l'intégralité de la licence, une garantie minimale de 2,75 millions de dollars sur les revenus futurs, payable contre la remise de 18,7 millions d'actions de la société avec un prix d'émission de 0,21 dollars australiens par action.

Atari et Animoca Brands ont convenu de s'associer afin de promouvoir l'accès à des contenus de jeux en version blockchain sur l'Atari VCS. Étant l'un des leaders mondiaux dans ce domaine avec des jeux comme Formula 1 Delta Time ou The Sandbox Game, Animoca Brands représente un partenaire idéal pour enrichir l'écosystème de l'Atari VCS, qui veut attirer le plus grand nombre d'enthousiastes de la blockchain sur sa plateforme. Animoca Brands devient ainsi le fournisseur privilégié de contenus de jeux blockchain avec un positionnement exclusif sur la page d'accueil de l'Atari VCS. La durée de l'exclusivité s'étend jusqu'au 30 septembre 2022. En contrepartie de ces droits d'exploitation, Animoca Brands versera à Atari une garantie minimale de 320.000$ sur les revenus futurs, payable au choix en numéraire ou contre la remise de 2,1 millions d'actions de la société Animoca Brands avec un prix d'émission de 0,21 dollar australien par action d'ici le 31 juillet 2021.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Atari et Animoca Brands ont aussi conclu un partenariat de distribution en ligne non-exclusif pour l'Atari VCS en Asie (hors Australie et Nouvelle-Zélande). Animoca Brands mettra en place et opérera son propre site de vente en ligne qui couvrira la région. L'accord prend effet à la date de signature et s'étend jusqu'au 30 septembre 2022.

Enfin, Atari et Animoca Brands ont convenu un accord de principe pour procéder à des échanges de tokens entre l'Atari Token et les tokens possédés par Animoca Brands ("Token Swap") dans des montants limités, inférieurs à 100.000$.