Atari : du nouveau !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari annonce l'expédition des Atari VCS aux backers Indiegogo et l'intégration de Google Chrome pour l'enrichir des services de streaming, de navigation internet et de productivité en ligne. Enfin, l'application mobile Atari VCS Companion, disponible dès maintenant sur les App store de Google et d'Apple, fournira aux utilisateurs une souris et un clavier virtuels pour naviguer les contenus de l'Atari VCS.

Les expéditions aux backers de la campagne de crowdfunding Indiegogo ont débuté. Dans ce cadre, Atari va reconnaître dans le chiffre d'affaires de l'exercice en cours les 2,5 millions d'euros enregistrés en "produits constatés d'avance" de ses comptes consolidés du 31 mars 2020. La montée en charge des livraisons sera progressive pour atteindre un rythme de croisière au cours du 1er trimestre 2021 avec la livraison des commandes directes sur le site et auprès de Gamestop, Walmart.com, Microcenter, des autres distributeurs américains ainsi que de Bluemouth, le partenaire de distribution spécialisé en Australie.

L'intégration de Google Chrome en tant que navigateur natif sur l'Atari VCS permet de tirer pleinement parti des capacités de streaming du processeur AMD Ryzen R1606G du système. Les utilisateurs de l'Atari VCS pourront accéder aux services de streaming et de productivité en ligne de Google, notamment Google Workspace, la solution de communication et de collaboration basée sur le cloud de Google qui inclut les applications Gmail, Agenda, Chat, Docs, Drive et Meet. La compatibilité de l'Atari VCS avec la plupart des périphériques PC offrira aux utilisateurs la possibilité de connecter une webcam pour la visioconférence Google Meet et d'utiliser une souris et un clavier pour entreprendre des tâches de productivité. Le communiqué de presse de Google et d'Atari en anglais est disponible ici.

L'Atari VCS est également dotée de son application mobile dédiée, Atari VCS Companion, disponible en téléchargement sur Google Play et l'App Store. L'application VCS Companion fournit aux utilisateurs une souris et un clavier virtuels sur smartphone ou tablette afin de naviguer dans Chrome ou dans d'autres applications présentes ou ajoutées sur le système. Ces dernières semaines, de nombreux contenus, et en particulier des jeux, ont été dévoilés pour être intégrés sur l'Atari VCS, certains en exclusivité (détails sur atarivcs.medium.com).

Atari prévoit de continuer d'enrichir régulièrement les contenus accessibles sur l'Atari VCS.