Atari dévoile une perte nette annuelle de -5,5 ME

(Boursier.com) — Atari a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,4 ME, contre 24 ME au titre de l'exercice précédent. La diminution (-10,9 % à taux de change courant, -6,9 % à taux de change constant) est liée au recul des activités de licence, en baisse de près de 45 %, significativement freinées par les effets de la crise sanitaire, et dans une moindre mesure le ralentissement des revenus de l'activité jeux vidéo. "Face au renchérissement des coûts d'acquisition, il a été décidé d'optimiser les dépenses de marketing, rendant ainsi l'activité jeux vidéo plus profitable", explique Atari.

"Ces tendances masquent la montée en puissance des premières livraisons de l'Atari VCS depuis décembre 2020, et le début des activités développées sur la blockchain, lesquelles génèrent près de 12 % des revenus de l'exercice. L'activité relative aux NFT et à l'Atari Token a démarré au cours de cette exercice et a généré 2,5 ME de chiffre d'affaires", explique Atari.

L'évolution du taux de marge brute à 75,7 % du chiffre d'affaires contre 90,0 % au titre de l'exercice précédent tient compte des premières livraisons de l'Atari VCS, activité qui enregistre un taux de marge inférieur aux autres activités du Groupe.

Le résultat opérationnel ressort en perte de 0,6 ME, dont -0,8 ME au titre des activités de Casino menées en Afrique dont l'arrêt est en cours, contre un profit de 2,9 ME au cours de l'exercice précédent. Enfin, le résultat net consolidé estimé pour l'exercice ressort à -5,5 ME, à comparer à +2,0 ME au titre de l'exercice précédent.