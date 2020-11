Atari : démarrage de la cotation de l'Atari Token !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari , l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce la clôture anticipée de la vente publique et le début de la cotation de l'Atari Token (ATRI) ce 2 novembre. La vente publique et la cotation constituent deux étapes importantes dans le projet blockchain d'Atari, assurant de la liquidité pour les détenteurs de tokens, et ouvrant la route pour de futurs collaborations et le développement de l'écosystème Atari blockchain.

La vente publique était fixée à 0,25$ par Atari Token. Il y avait 4 millions de tokens offerts à la vente, avec un plafond de 1 million de dollars. Bitcoin.com a annoncé la clôture anticipée le 29 octobre 2020, les tokens ayant été tous vendus. La cotation de l'Atari Token sur Bitcoin.com Exchange débute ce lundi.

Atari a récemment conclu de nouveaux partenariats pour continuer le développement, déployer les cas d'utilisation opérationnels et amplifier l'adoption de l'Atari Token à travers l'écosystème du divertissement interactif et de la blockchain. Ainsi, le groupe annonce l'intégration effective de l'Atari Token avec le site opensea.io, l'un des premiers sites d'achat / vente de Non Fungible Tokens (NFTs). L'Atari Token peut être utilisé pour acheter des NFTs sur ce site.

La plateforme d'échange Atari sera ouverte une fois les premières journées de cotation réalisées sur Bitcoin.com Exchange, afin de parvenir à une meilleure synchronisation avec les prochaines étapes du projet.