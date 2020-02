Atari conclut un accord avec Wonder

(Boursier.com) — Atari a signé un accord la société de technologie mobile Wonder, qui a développé la plateforme de jeu mobile WonderOS depuis plus de 4 ans. WonderOS est une plateforme hybride de jeu mobile et de divertissement basée sur le système d'exploitation Android. WonderOS transforme un smartphone en une expérience de console grâce à une combinaison de software et d'accessoires, et permet aux utilisateurs de jouer sur un appareil mobile à n'importe quel jeu, localement ou dans le 'cloud'.

Selon les termes de cet accord, Atari a obtenu une licence exclusive sur 10 ans pour utiliser WonderOS et toute la technologie afférente, en échange de paiements futurs de royalties qui sont fonction des résultats commerciaux de cette technologie. A tout moment sur la période, Atari peut demander le transfert définitif de la propriété des actifs et de la propriété intellectuelle de Wonder, à condition de payer les royalties sur cette période de 10 ans.

Atari prévoit d'intégrer WonderOS dans les futures versions de l'Atari VCS afin de la rendre accessible aux appareils mobiles, ce qui augmentera les capacités et la portée de son système de jeu et de divertissement en ligne. La stratégie est de rendre le jeu mobile et le streaming de contenus accessibles et omniprésents pour tout utilisateur. Avec une croissance dans les jeux mobiles et le lancement de la nouvelle Atari VCS, le système WonderOS et ses technologies mobiles représentent pour Atari des atouts importants pour les années à venir.

Wonder a été fondé en 2016 par son PDG Andy Kleinman, un ancien dirigeant de Disney et des sociétés de jeux mobiles Scopely et Zynga. Wonder a constitué un tour de table sélectif regroupant des investisseurs venant des divers domaines du média et du divertissement.

