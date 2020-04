Atari : clôture du 1er tour de placement de sa cryptomonnaie

Atari : clôture du 1er tour de placement de sa cryptomonnaie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Atari annonce la clôture du 1er tour des ventes privées de l'Atari Token, réservées à des investisseurs qualifiés et organisées par Atari Chain Ltd, sa filiale située à Gibraltar.

A l'issue de cette première pré-vente de l'Atari Token, 74,19 BTC ont fait l'objet de transactions sur la plateforme soit, sur la base d'une valeur unitaire de l'Atari Token de 0,08 $US, une contrevaleur de 514 k$. Cette levée a été majoritairement réalisée auprès des partenaires et a essentiellement permis de valider le fonctionnement de la plateforme, de l'interface utilisateur et de l'intégralité du système de back-office , indique Atari.

Toutes ces transactions ont été réalisées avec succès.

Conformément aux annonces, un second tour est en préparation. Les termes et conditions proposés aux investisseurs qualifiés seront strictement identiques aux termes et conditions proposés lors du premier tour.

Le Groupe Atari travaille aussi au lancement de sa propre plateforme d'échange. Le second tour de ventes privées démarre ce vendredi 17 avril, et sera clos 10 jours après le lancement de la plateforme d'échange.

Pour rappel, à ce stade, l'achat d'Atari Token ne peut se réaliser que par échange avec d'autres cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash).

L'objectif d'Atari est de développer progressivement l'adoption et les cas d'utilisation de l'Atari Token dans l'écosystème du divertissement interactif et des initiatives de blockchain. Les premiers cas d'utilisation seront dans les domaines où le Groupe est déjà actif : les casinos utilisant des cryptomonnaies, des jeux vidéo ou des jeux de blockchain.

Rappelons que l'Atari Token est émis par Atari Chain, Ltd (Gibraltar), une société détenue à parité entre Atari et le Groupe ICICB. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l'Atari Token. Atari Chain Ltd, étudie en parallèle les modalités de cotation de l'Atari Token sur les places de crypto-échanges qui pourrait intervenir à l'issue des différentes pré-ventes et de la vente au public prévue pour le début de l'été 2020 dans les pays où les conditions réglementaires applicables le permettent.