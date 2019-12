Atari : ça se précise pour l'Atari VCS

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari annonce que les dernières phases de test et de développement sont en cours pour le lancement de l'Atari VCS prévu pour mars 2020 aux États-Unis. Les unités pré-commandées dans le cadre de la campagne Indiegogo bénéficieront toujours d'une livraison en avant-première mondiale. Atari annonce également que l'Atari VCS sera compatible avec le moteur de jeux Unity, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur et accès à une grande de variété de jeux.

L'Atari VCS vise à transformer l'expérience de jeu à domicile sur la télévision. Les utilisateurs profiteront de l'univers Atari, constitué de nouveaux jeux, de jeux classiques et remasterisés, de contenus multimédias en streaming et d'applications personnelles. L'Atari VCS est aussi un ordinateur personnel ; grâce au mode Atari Sandbox, les utilisateurs peuvent télécharger le système d'exploitation de leur choix et adapter la mémoire de l'Atari VCS.

Atari indique également que l'Atari VCS sera compatible avec le moteur de jeux Unity, la plate-forme de développement utilisée dans près de la moitié des jeux vidéo dans le monde. L'accès au moteur de jeux Unity permettra à la communauté de développeurs Unity de proposer leurs contenus sur l'Atari VCS et de bénéficier d'un soutien actif de la part d'Unity. L'interface utilisateur de l'Atari VCS ainsi que l'Atari VCS Store seront aussi développés sous Unity.

Le prix de l'Atari VCS débute à 249,99$ pour le modèle de base Atari VCS 400 (mémoire de 4 Go) d'Onyx et va jusqu'à 389,99$ pour l'un des trois packs " All-In " Atari VCS 800 (mémoire 8 Go) comprenant le joystick Atari VCS Classic et l'Atari VCS Modern Controller.