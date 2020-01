Atari : bientôt des hôtels Atari aux Etats-Unis !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari a signé un contrat de licence avec True North Studio, un promoteur immobilier américain, et GSD Group, pour le développement d'hôtels sous marque Atari dans 8 villes aux États-Unis. Dans le cadre de cet accord de licence, Atari pourra percevoir 5% du chiffre d'affaires des hôtels, et a perçu une avance non remboursable de 0,6 million de dollars à la signature.

True North Studio est un spécialiste de l'immobilier commercial particulièrement novateur et actif en Arizona. Le Groupe déploie son concept "TNS lifestyle" alliant design et restauration aux dernières tendances de l'hôtellerie en proposant des expériences dynamiques et immersives. Les hôtels Atari comprendront des espaces communs prenant en compte les dernières tendances hôtelières, avec un focus sur l'univers des jeux vidéo et la marque Atari. Ils comprendront ainsi une salle de jeux en ligne de premier plan et un terrain de jeux aux couleurs d'Atari mais également des salles de réunion, des espaces de co-working, une cuisine, un bar, une boulangerie, un cinéma et une salle de sport. Ils ciblent une clientèle familiale ou professionnelle pour des séjours luxueux, décontractés et originaux.

La construction du premier hôtel démarrera en 2020, à proximité du premier campus universitaire "Woz U", créé en 2017 dans la banlieue de Phoenix (Arizona) par Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Les autres villes sont Austin (Texas), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Las Vegas (Nevada), Phoenix (Arizona), San Francisco et San José (Californie), et Seattle, (Washington).

Atari conserve les droits pour le développement d'activités similaires dans les autres villes des Etats-Unis et hors des États-Unis.