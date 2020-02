Atari : augmentation de capital et lancement de nouveaux jeux mobiles

(Boursier.com) — Atari fait appel au marché. Le groupe lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 3,59 millions d'euros par l'émission de 12.805.823 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,28 euro, représentant une décote de 6,67% par rapport au cours de clôture du 17 février 2020 (0,30 euro), précédant la fixation du prix de l'émission par le Directeur Général d'Atari et une décote de 10,87% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directeur Général (0,314 euro). Le montant de l'émission pourra être porté à 4,12 ME correspondant à l'émission de 14.726.696 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial.

Ker Ventures, société détenue à 100% par Frédéric Chesnais, PDG d'Atari, détenant 18,38 % du capital de la Société a indiqué souscrire à titre irréductible à hauteur de 1 million d'actions soit environ 0,28 ME et un investisseur institutionnel a consenti une garantie à hauteur de 0,2 ME. L'ensemble de ces intentions représente plus de 75% de l'augmentation de capital envisagée.

L'éditeur et producteur de divertissement interactif annonce par ailleurs le lancement prochain d'une série de jeux mobiles avec 2 studios partenaires : 'ATARI Combat : Tanks & Puzzles' et 'Mob Empire'.

'ATARI Combat : Tanks & Puzzles'

Le premier, développé par KungFu Factory, combine puzzles et combats de tanks dans le genre très populaire de "puzzle RPG" (Role Playing Game). Atari a acquis la propriété intellectuelle du jeu en application d'un contrat de développement en date du 19 février 2020, et ne prend aucune participation capitalistique dans le studio. L'objectif est ensuite d'ajouter d'autres modes de combat, tels avions de chasse, bateaux militaires et sous-marins. Le jeu est prévu pour une sortie en soft launch en mars 2020 sur iOS et Android, le studio étant en charge de délivrer le jeu complet

et d'en assurer la gestion au jour le jour.

'Mob Empire'

Le second est un jeu de stratégie et de simulation développé par Nvizzio Creations, qui offre une interprétation drôle et amusante d'une guerre de gangs pour le contrôle d'une ville. Ce jeu, détenu en pleine propriété par Atari et donc déjà en portefeuille, est actuellement en version beta sur iOS/Android. L'objectif est d'en accélérer le lancement et la visibilité. Le studio étant en charge de délivrer le jeu complet et d'en assurer la gestion au jour le jour.

Le PDG participe à l'AK

Cette augmentation de capital s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe et a pour objectif de financer le lancement de ce jeux par compensation de créances pour 2,25 ME, elle permettra dans le même temps de renforcer les budgets alloués au marketing de l'Atari VCS pour un montant de 0,5 ME.

"Ces jeux seront lancés dans les tout prochains mois, et chacun d'entre eux a l'opportunité de devenir une franchise importante sur le long terme", affimre Frédéric Chesnais, PDG d'Atari. "Compte tenu de l'intérêt des studios à s'associer au capital du Groupe, nous donnons la possibilité à nos actionnaires de participer à cette opération de croissance, et j'y souscrirai moi-même pour 1 million d'actions".