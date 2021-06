Atari annonce son intention de demander la radiation de ses SDRs du marché Nasdaq First North Growth à Stockholm

Atari annonce son intention de demander la radiation de ses SDRs du marché Nasdaq First North Growth à Stockholm









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atari SA, annonce son intention de demander la radiation de ses certificats de dépôt Suédois (SDRs) actuellement cotés sur le marché Nasdaq First North Growth à Stockholm. La demande formelle de radiation ne sera pas soumise avant un délai minimum de trois mois à compter de ce jour.

En adoptant la décision de mettre fin à la cotation des SDRs de la Société, le conseil d'administration a pris en compte l'évolution des échanges depuis la cotation des SDRs sur le marché Nasdaq First North Growth en avril 2019, constatant notamment le faible volume de transactions ainsi que le nombre limité de détenteurs de SDRs, comparé aux objectifs initiaux de développer une base d'actionnaires active et croissante dans les pays nordiques.

La société a aussi tenu compte des coûts supplémentaires engendrés par le maintien de cette cotation secondaire pour une entreprise de sa taille ainsi que des contraintes administratives de devoir satisfaire à la réglementation d'un autre marché en plus de son marché principal en France.

La société tient à rappeler aux détenteurs de SDRs qu'ils peuvent continuer à rester actionnaires d'Atari en convertissant leurs SDRs en actions ordinaires d'Atari SA cotées sur Euronext Paris. Pour effectuer une telle conversion, les détenteurs de SDRs sont invités à contacter le dépositaire, Mangold Fondkommision. De plus amples informations concernant la conversion de SDRs en actions ordinaires est disponible sur https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Des informations supplémentaires concernant le processus de radiation seront communiquées lorsque les démarches formelles auront été initiées auprès de Nasdaq Stockholm.

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.