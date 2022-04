Atari annonce la création prévue d'un nouveau jeton et la résiliation de la coentreprise

(Boursier.com) — Atari SA et ses filiales annoncent la résiliation de tous les accords de licence avec ICICB Group et ses filiales. Les accords de licence entre Atari et ICICB, y compris la licence Atari Chain Limited et les licences connexes, y compris les licences d'hôtel et de casino, ont été résiliés à compter du 18 avril 2022. ICICB n'est pas autorisé à représenter Atari ou ses marques dans n'importe quelle manière.

Atari décline tout intérêt pour la coentreprise et informe le public que la coentreprise, actuellement promue "Atari Tokens", et les sites Web connexes (c'est-à-dire www.atarichain.com, www.ataritoken.com), les livres blancs et les canaux de médias sociaux ne sont pas autorisés.

"Malgré la résiliation de la coentreprise, Atari reste enthousiaste quant au potentiel des initiatives de blockchain et continue d'établir et de poursuivre des entreprises et des partenariats stratégiques dans l'espace" commente le management. En tant que tel, Atari créera, distribuera et gérera uniquement un nouveau jeton propriétaire axé sur les jeux, la communauté et l'utilité.

Un instantané des avoirs en jetons ATRI a été pris exactement le 18 avril 2022 à 18h00 CET (GMT +1) et Atari mettra en oeuvre un futur échange du nouveau jeton contre les jetons ATRI détenus à ce moment-là. Pour participer, les détenteurs de jetons ATRI devront présenter leurs jetons ATRI au moment de l'échange. Seuls les tokens présents dans les wallets au moment du snapshot et en montants équivalents à ceux capturés lors du snapshot seront éligibles. Tous les jetons acquis après l'instantané ne seront pas éligibles. Atari dirigera les détenteurs vers des canaux d'information supplémentaires au fur et à mesure que des informations et des délais supplémentaires seront annoncés.

Comme communiqué le 21 février 2022, la résiliation des accords de licence d'hôtel et de casino avec ICICB entraînera une radiation dans les livres comptables d'Atari pour un impact financier estimé à 11 millions d'euros conformément aux principes comptables applicables. L'impact financier de l'échange et la création d'un nouveau jeton seront divulgués dans le rapport annuel d'Atari FY22.