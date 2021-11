Atari : AG en vue !

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Atari sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Mixte le mardi 30 novembre 2021 à 10h30 au petit auditorium du Palais Brongniart, 16 Place de la bourse à Paris.

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) no 137 du 15 novembre 2021.

Les documents prévus aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée.

Les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir de la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale du site internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr).

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la société.