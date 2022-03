Atari : AG convoquée

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Atari sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 20 avril 2022 à 14h30 au BUSINESS CENTER EDOUARD VII, 23 Square Édouard VII, 75009 Paris.

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) no 32 du 16 mars 2022.

Les documents prévus aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée.