Atari : 3,5 ME de perte au 1er semestre 2021-2022

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre de l'exercice 2021-2022 (1er avril au 30 septembre 2021), le Groupe Atari enregistre un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, (7,8 ME pour le même semestre de l'exercice précédent). La diminution est de -23,8% à taux de change courant et -20,3% à taux de change constant. Elle traduit le recul de 73% des activités de licence, significativement affectées par les effets de la crise sanitaire, et la diminution de 51% des revenus de l'activité jeux vidéo, liée à la transition de la division Atari Gaming vers les jeux premium et la recherche d'une meilleure rentabilité des autres jeux free-to-play. Cette dynamique est partiellement compensée par la montée en puissance des ventes de l'Atari VCS qui ont représenté 2,3 ME sur la période alors que l'activité VCS ne contribuait pas au chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice précédent. Les revenus en lien avec les activités développées sur la blockchain représentent 0,4 ME sur ce 1er semestre correspondant au produit des ventes de NFT réalisées au travers un contrat de licence.

La marge brute du 1er semestre s'établit à 56% (81% pour la même période de l'exercice précédent). Elle reflète la part croissante des ventes d'Atari VCS, dont le taux de marge est inférieur aux autres activités jeux et licences du Groupe.

Le Groupe Atari dégage un résultat opérationnel courant de -2,8 ME au 1er semestre 2021-2022 (-1,2 ME au 1er semestre 2020-2021).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à -3,5 ME (-1,4 ME au 1er semestre 2020-2021).

Situation financière

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 14,2 ME de créances commerciales de maturité à plus d'un an (14,3 ME au 31 mars 2021). Les autres passifs courants, à 5,2 ME, comprennent notamment 3,7 ME de produits constatés d'avance : 2,5 ME au titre de ventes et allocations en lien avec l'Atari Token, 0,4 ME de précommandes relatives à l'Atari VCS en instance de livraison et 0,8 ME au titre des produits de licence hôtels.

Perspectives 2021/2022

Le groupe vise une amélioration des performances financières au second semestre par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice. Cette dynamique devrait être portée par plusieurs projets clés des différents segments d'activité.