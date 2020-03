Atari : 3,26 ME levés

Atari : 3,26 ME levés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Atari annonce avoir levé 3,26 ME lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l'émission de 11.665.590 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,28 euros, "une réussite dans le contexte de marché de ces dernières semaines".

La demande de souscription s'est élevée à 11 665 590 actions soit 91% du montant initial, et se répartie de la manière suivante :

2.472.027 actions à titre irréductible

9.193.563 actions à titre réductible

Toutes les souscriptions, à titre irréductible et réductible, ont été servies.

Le montant brut de l'opération s'élève à 3,26 ME dont 2,28 ME par compensation de créances, et se traduit par la création de 11 665 590 actions nouvelles au prix unitaire de 0,28 euro. Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élève à 2.677.820,50 euros, divisé en 267.782.050 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Compartiment C à Paris des actions nouvelles sont prévus le 19 mars 2020. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes ATARI, déjà négociées sur Euronext Compartiment C sous le code ISIN FR0010478248 - mnémo ATA.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital est inférieure à 5% et figure dans le tableau ci-annexé.

Rappel de l'utilisation des fonds levés

Cette augmentation de capital s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe et a pour objectif de financer le lancement de nouveaux jeux, elle permettra dans le même temps de renforcer les budgets alloués au marketing de l'Atari VCS. Atari remercie les partenaires, investisseurs, actionnaires qui ont contribué à la réussite de cette opération...