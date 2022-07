Atari : 23 ME de perte opérationnelle au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, Atari a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 14,9 millions d'euros (18,9 ME l'exercice précédent), en recul de -21,2% à taux de change courant et de -21,5% à taux de change constant.

La marge brute s'est améliorée, passant de 70,7% à 77,1% du chiffre d'affaires, grâce à un effet mix favorable de l'activité Blockchain à marge plus élevée.

Le résultat opérationnel courant s'améliore à -2,3 ME (-3,4 ME un an plus tôt). Le résultat opérationnel de l'exercice clos le 31 mars ressort à -23 ME (-11,6 ME pour l'exercice clos le 31 mars 2021).

Le résultat net de l'ensemble consolidé est une perte de -23,8 ME au 1er semestre 2022 (-11,9 ME au 1er semestre 2021).

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à +4,4 ME au 31 mars 2022, (+24,2 ME au 31 mars 2021).

Stratégie et perspectives

Atari entend bénéficier de tendances favorables à long terme pour mettre en oeuvre sa stratégie visant à étendre l'écosystème d'Atari en offrant des expériences de divertissement innovantes, au travers de ses 4 lignes de métier : Jeux ; Hardware ; Licences ; Blockchain.

Dans le cadre normal de ses activités, Atari est en négociation continuelle en vue de l'acquisition ou conclusion d'accords de licence pour acquérir des jeux rétro.

Gouvernement d'entreprise

Atari annonce la nomination de Jessica Tams, en qualité d'administratrice indépendante. Cette nomination sera soumise au vote de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires, en remplacement d'Alyssa Padia Walles, qui a décidé de cesser ses fonctions après plus de 9 années passées au sein du Conseil.

"La performance financière enregistrée par le Groupe cette année traduit les nouvelles orientations stratégiques visant à recentrer les opérations sur l'essence même d'Atari : concevoir des jeux de qualité exploitant les propriétés intellectuelles du Groupe, développer des produits hardware innovants, étendre l'écosystème d'Atari avec les activités de Licence et Blockchain. Grâce à la sortie des activités non stratégiques, nous avons mis en place les leviers de croissance, de profitabilité et de génération de trésorerie pour les années à venir."