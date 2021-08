AstraZeneca : un cocktail efficace dans la prévention du Covid-19 ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a indiqué que son cocktail d'anticorps monoclonaux anti-covid administré à des personnes non infectées réduirait de manière significative le risque d'une maladie symptomatique. Les résultats d'un essai de phase 3 montrent que le produit AZD7442, cocktail qui fait l'objet d'études pour son potentiel intérêt dans la prévention et le traitement du covid, administré à des participants non infectés, réduirait ainsi de 77% le risque de développer un covid symptomatique par rapport au placebo, avec un profil de sécurité comparable. AZD7442 est la première thérapie de combinaison d'anticorps monoclonaux modifiés susceptible de fournir une protection de longue durée permettant de prévenir le covid. L'essai portait sur près de 5.200 participants répartis sur 87 sites en Belgique, Espagne, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.

Les patients étaient tous non contaminés par le SARS-CoV-2 à l'inclusion. Plus des trois quarts présentaient des comorbidités considérées comme facteurs de risque, dont certaines étaient également susceptibles de réduire la réponse immunitaire post-vaccination, relate Reuters. Les données fournies par le laboratoire montrent qu'une dose de la bithérapie en intramusculaire pourrait rapidement et efficacement prévenir une forme symptomatique de la maladie, notamment chez les personnes pour lesquelles la vaccination n'est pas suffisante.

AstraZeneca se prépare à soumettre les données des tests en prévention pré et post-exposition aux autorités sanitaires afin d'obtenir une autorisation d'utilisation du traitement. Le responsable de la R&D biopharmaceutique d'AstraZeneca, Menelas Pangalos, a indiqué à l'agence Reuters que le groupe espérait l'obtention d'une autorisation conditionnelle pour l'utilisation de cette bithérapie en prophylaxie pré-exposition bien avant la fin de l'année.