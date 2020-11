AstraZeneca : "seulement" 70% d'efficacité contre le Covid-19

(Boursier.com) — AstraZeneca a annoncé ce lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait une efficacité de 70% selon des résultats préliminaires de phase III. Le groupe pharmaceutique britannique et l'université ont obtenu ce chiffre en combinant les données recueillies à partir de deux protocoles expérimentaux. Il s'agit néanmoins d'une relative déception, après les taux d'efficacité incroyables de près de 95% obtenus par Pfizer / BioNTech et Moderna ces derniers jours.

Le laboratoire britannique de Cambridge, associé à l'Université d'Oxford, avait pourtant affiché des résultats prometteurs en phase II, leur candidat vaccin ayant produit une forte réponse immunitaire chez les adultes les plus âgés, selon des données publiées jeudi. Les données de phase II publiées dans leur intégralité dans le journal médical The Lancet jeudi, suggéraient que les personnes âgées de plus de 70 ans, qui présentent un risque plus élevé de maladie grave et de décès par Covid-19, pouvaient développer une immunité robuste.