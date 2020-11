AstraZeneca satisfait de l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19

AstraZeneca satisfait de l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AstraZeneca a annoncé ce lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait une efficacité de 70% selon des résultats préliminaires de phase III. Le groupe pharmaceutique britannique et l'université ont obtenu ce chiffre en combinant les données recueillies à partir de deux protocoles expérimentaux. Il s'agit néanmoins d'une relative déception, après les taux d'efficacité incroyables de près de 95% obtenus par Pfizer / BioNTech et Moderna ces derniers jours.

L'efficacité du candidat vaccin AZD1222 d'AstraZeneca a été mesurée à 70% en combinant les données des deux protocoles. Le premier protocole, efficace à 90%, consiste en l'administration d'une demi-dose puis d'une dose à au moins un mois d'intervalle. Le second protocole, efficace à 62%, consiste en l'administration de deux doses à un mois d'intervalle. Aucune hospitalisation ou cas sévère n'a été constaté parmi les volontaires vaccinés. "Ces chiffres montrent que le vaccin peut être jusqu'à 90% efficace avec le bon dosage", a ajouté le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, qui a passé commande pour 100 millions de doses. "Si tout se passe bien, l'essentiel de la mise en place aura lieu en début d'année prochaine", a estimé le ministre. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, juge quant à lui qu'il s'agit d'"une nouvelle incroyablement enthousiasmante : le vaccin d'Oxford s'est avéré très efficace dans les essais".

"L'efficacité et la sécurité de ce vaccin confirment qu'il sera hautement efficace contre le Covid-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique", a indiqué Pascal Soriot, directeur général du groupe britannique.

Le laboratoire britannique de Cambridge, associé à l'Université d'Oxford, avait déjà affiché des résultats prometteurs en phase II, leur candidat vaccin ayant produit une forte réponse immunitaire chez les adultes les plus âgés, selon des données publiées jeudi. Les données de phase II publiées dans leur intégralité dans le journal médical The Lancet jeudi, suggéraient que les personnes âgées de plus de 70 ans, qui présentent un risque plus élevé de maladie grave et de décès par Covid-19, pouvaient développer une immunité robuste.