AstraZeneca revendique 76% d'efficacité pour son vaccin

(Boursier.com) — AstraZeneca , pressé par le directeur américain de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, Anthony Fauci, a annoncé ce jeudi qu'une nouvelle analyse de ses essais américains montrait que son vaccin anti-covid était efficace à 76% pour la prévention des symptômes de la maladie. Rappelons qu'il y a quelques jours, les autorités sanitaires américaines avaient reproché au laboratoire anglo-suédois d'avoir utilisé des "informations obsolètes" pour calculer l'efficacité du vaccin. Fauci avait demandé au groupe d'effectuer un communiqué de clarification. AstraZeneca s'est donc exécuté, rappelant par ailleurs que son vaccin serait efficace à 100% contre les formes sévères de la maladie. Ce vaccin serait en outre efficace à 85% chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces données doivent être vérifiées par des chercheurs indépendants et les régulateurs sanitaires. Elles portent sur 190 infections et 32.449 participants aux États-Unis, au Chili et au Pérou.

Par ailleurs, AstraZeneca a soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d'autorisation pour son usine néerlandaise de fabrication de doses de vaccin anti-covid. En cas d'accord, l'usine de Halix pourrait alors effectuer de premières livraisons de vaccins dans l'Union européenne dès la fin du mois. Stella Kyriakides, la commissaire européenne chargée de la Santé, a précisé que l'EMA initiait une évaluation rapide afin d'accorder une autorisation à l'usine via une procédure d'urgence dès cette semaine.