AstraZeneca : résultats prometteurs contre le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AstraZeneca , le laboratoire britannique de Cambridge, associé à l'Université d'Oxford, afficheraient des résultats prometteurs. Ainsi, le candidat vaccin des deux partenaires aurait produit une forte réponse immunitaire chez les adultes les plus âgés, selon des données publiées ce jeudi. Les chercheurs doivent publier des résultats avancés de phase III d'ici Noël. L'annonce n'est certes pas aussi impressionnante que celles de Pfizer/BioNTech ou Moderna plus tôt ce mois, mais elle a le mérite de montrer que de nombreux autres laboratoires majeurs attendent encore les résultats de leurs vaccins, qui pourraient se révéler également favorables.

Les données, rapportées en partie le mois dernier mais publiées dans leur intégralité dans le journal médical The Lancet ce jeudi, suggèrent que les personnes âgées de plus de 70 ans, qui présentent un risque plus élevé de maladie grave et de décès par Covid-19, pourraient développer une immunité robuste. Les essais de phase III sont en cours afin de confirmer ces premiers éléments positifs, et pour évaluer si le vaccin protège contre l'infection par le SRAS-CoV-2 chez un large éventail de personnes, y compris les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Les résultats de ces essais devraient certainement être connus d'ici Noël, a déclaré le directeur de l'Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard, estimant toutefois encore prématuré de savoir si et dans quelle mesure le vaccin fonctionnait bien pour prévenir le Covid-19. "Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce point. Nous n'allons évidemment pas précipiter cela", a-t-il déclaré sur la BBC. "Nous nous rapprochons, et ce sera certainement avant Noël, en fonction des progrès".

"Les réponses robustes des anticorps et des lymphocytes T observées chez les personnes âgées dans notre étude sont encourageantes", a estimé pour sa part Maheshi Ramasamy, consultant et co-chercheur principal à l'Oxford Vaccine Group. "Nous espérons que cela signifie que notre vaccin aidera à protéger certaines des personnes les plus vulnérables de la société, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires...".

Les résultats de phase II du candidat vaccin AZD1222 publiés dans The Lancet impliquent un total de 560 volontaires sains, dont 160 âgés de 18 à 55 ans, 160 de 56 à 69 ans, et 240 âgés de 70 ans ou plus. Les volontaires ont reçu deux doses du vaccin ou du placebo, et aucun effet secondaire sérieux n'a été rapporté. AstraZeneca a déjà signé de nombreux accords à travers le monde avec des compagnies et gouvernements pour ce vaccin potentiel.