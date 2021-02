AstraZeneca : plus de vaccins pour l'UE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AstraZeneca va livrer sur le premier trimestre neuf millions de doses de plus que prévu à l'Union européenne. Ainsi, le laboratoire britannique entend livrer 30% de doses de plus de son vaccin contre le covid conçu avec l'Université d'Oxford, pour un total de 40 millions de doses. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les livraisons débuteront une semaine plus tôt que prévu et le groupe étendra sa capacité de production du vaccin en Europe, a assuré la présidente de la CE sur Twitter.

AstraZeneca avait annoncé de manière inattendue au début du mois son intention de réduire ses livraisons à l'Union européenne au premier trimestre, provoquant des réactions assez vives. Ensuite, AstraZeneca avait proposé d'avancer certaines de ces livraisons et annoncé huit millions de doses supplémentaires à l'UE. Le groupe avait néanmoins promis initialement au moins 80 millions de doses au premier trimestre. Dimanche, Ursula von der Leyen a organisé une conférence virtuelle avec les patrons d'entreprises fabriquant des vaccins et mis en garde contre la menace des variants...