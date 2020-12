AstraZeneca : Londres accélère...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AstraZeneca monte de 0,8% ce mercredi à 83,40 euros en bourse, alors que le régulateur britannique, la MHRA, s'est prononcé en faveur de la demande de mise sur le marché de son vaccin anti-Covid. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays au monde à donner son feu vert à ce vaccin, alors même qu'il est confronté à une nouvelle variante du virus l'obligeant à prendre de nouvelles mesures de restriction sanitaire...

Londres qui avait déjà été le premier à approuver l'utilisation du vaccin de Pfizer et BioNTech, début décembre, a commandé 100 millions de doses de celui développé par AstraZeneca.

"Des centaines de milliers de doses de ce vaccin sont prêtes à être distribuées dans le pays à partir de lundi", a précisé le ministre de la Santé, Matt Hancock... "Avec cette approbation, je suis très confiant dans le fait que nous pourrons vacciner suffisamment de personnes vulnérables d'ici le printemps pour que nous puissions maintenant voir le chemin vers la sortie de cette pandémie", a-t-il dit sur Sky News. De son côté, le Premier ministre, Boris Johnson, a salué sur Twitter "une nouvelle vraiment fantastique" et évoqué un "triomphe pour la science britannique".

Des doutes ?

Longtemps en tête dans la course mondiale au vaccin contre le nouveau coronavirus, AstraZeneca a pris du retard face à ses concurrents après les résultats décevants provenant d'essais cliniques qui ont semé le doute au sein de la communauté scientifique.

Le laboratoire britannique a indiqué mercredi qu'il poursuivait ses essais cliniques et ses discussions avec les autorités réglementaires d'autres pays pour de nouvelles approbations... Mardi, le directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne des médicaments a prévenu que la mise sur le marché européen du vaccin du laboratoire britannique ne serait vraisemblablement pas autorisée en janvier.

Dans une interview publiée dimanche par le 'Sunday Times', le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, affirmait avoir trouvé, après des recherches supplémentaires, "la formule gagnante"... "Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité, qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres", a-t-il déclaré, assurant que le vaccin assurait une "protection de 100%" contre les formes sévères du Covid-19...

Efficace contre la nouvelle variante du coronavirus

AstraZeneca a par ailleurs déclaré que son produit devrait être efficace contre la nouvelle variante du coronavirus, ajoutant que des études étaient toujours en cours : "AZD1222 contient le matériel génétique de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 et les modifications du code génétique observées dans cette nouvelle souche virale ne semblent pas changer la structure de la protéine de pointe".

Le vaccin développé par AstraZeneca est considérée comme vital pour les pays chauds ou ne disposant pas d'une bonne chaîne du froid car moins cher et plus facile à transporter et à manipuler à température ambiante... Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a réhaussé sa recommandation d'"alléger" à "accumuler". "Avec l'approbation en urgence au Royaume-Uni de son candidat vaccin, le sentiment autour du cours de l'action devrait enfin s'améliorer' estime le bureau.