AstraZeneca : l'OMS favorable à son vaccin anti-covid

(Boursier.com) — L 'Organisation mondiale de la santé (OMS) a à son tour confirmé sa confiance dans le vaccin contre le nouveau coronavirus élaboré par AstraZeneca et Oxford, dont les bénéfices surpasseraient donc les risques. C'est du moins l'avis rendu ce jour par le comité consultatif de l'OMS pour la sécurité vaccinale, au lendemain d'une opinion également favorable de l'Agence européenne des médicaments. Selon l'OMS, les données accumulées jusqu'à présent concernant le vaccin ne suggèrent aucune hausse des cas de thromboses veineuses ou d'embolie pulmonaire.

Rappelons que les vaccinations utilisant le sérum du laboratoire anglo-suédois avaient été suspendues dans plusieurs pays suite à des cas suspects d'effets secondaires graves. L'agence européenne des médicaments, l'EMA, avait livré hier jeudi ses conclusions concernant le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et d'Oxford. Le verdict était favorable, l'agence européenne indiquant que le vaccin serait "sûr et efficace" et qu'aucun lien n'aurait été établi avec les cas de thromboses.

Le vaccin avait été suspendu temporairement dans de nombreux pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne, le temps d'en savoir plus sur les potentiels effets secondaires. L'EMA a répété hier que les bénéfices du vaccin dépassaient les risques. Les conclusions doivent permettre aux Etats membres de l'Union européenne de disposer de l'information nécessaire pour prendre une décision avisée concernant l'utilisation du vaccin. Plusieurs pays ont déjà annoncé leur intention de reprendre les vaccinations, dont l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou la France, qui réserve tout de même ce vaccin aux plus de 55 ans.

En France, le Premier ministre Jean Castex a reçu ce jour sa première injection du vaccin d'AstraZeneca.