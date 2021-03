AstraZeneca : l'EMA rendra son verdict jeudi sur le vaccin anti-covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après des suspensions en série de son vaccin anti-covid en Europe, AstraZeneca fait l'objet d'une attention toute particulière. Selon la dirigeante de l'agence européenne des médicaments (EMA) ce mardi, l'agence rendra son verdict et ses conclusions dès jeudi. Pour l'instant, assure la dirigeante, rien ne permet de dire que le vaccin soit responsable des cas de thrombose signalés. La patronne de l'EMA s'avance même un peu plus et affirme qu'elle reste fermement persuadée que les avantages du vaccin AstraZeneca / Oxford restent supérieurs à ses risques.