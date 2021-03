AstraZeneca : l'EMA rend un verdict favorable à son vaccin anti-covid

(Boursier.com) — L 'agence européenne des médicaments, l'EMA, livre actuellement ses conclusions concernant le vaccin anti-covid d'AstraZeneca et d'Oxford. Le verdict est favorable, l'agence européenne indiquant que le vaccin est sûr et efficace et qu'aucun lien n'a été établi avec les cas de thromboses. Rappelons que le vaccin avait été suspendu temporairement dans de nombreux pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne, le temps d'en savoir plus sur les potentiels effets secondaires. L'agence répète aujourd'hui que les bénéfices du vaccin dépassent les risques. Les conclusions du jour doivent permettre aux Etats membres de l'Union européenne de disposer de l'information nécessaire pour prendre une décision avisée concernant l'utilisation du vaccin...

Néanmoins, l'agence ajoute prudemment que sur la base des données disponibles, "nous ne pouvons exclure l'existence d'un lien entre la formation de caillots et le vaccin". Quoi qu'il en soit, "le nombre de thromboses chez les personnes vaccinées est inférieur à celui observé dans la population générale". Ainsi, "le vaccin est une option sûre et efficace pour protéger les citoyens".